Nedelja, 25. julija 2021

Nad jugovzhodno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda priteka k nam razmeroma topel in suh zrak.

Rahlo pooblačeno ali spremenljivo vreme bo. Od popoldneva bodo možne padavine in nevihte, sprva v hribih, potem pa verjetno tudi po nižinah.

Večinoma sončno bo z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldne ali zvečer bo predvsem v gorah severozahodne Slovenije možna kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju do 21, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER