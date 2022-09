Nedelja, 25. septembra 2022

Ponoči in do jutra se bodo pojavljale znatne do obilne padavine; vmes bodo tudi nevihte, ki bodo pogostejše na vzhodnem pasu in na obali, kjer bo pihal okrepljen jugo do jugozahodni veter. Čez dan je napoved delno negotova: kaže na spremenljivo do bolj oblačno vreme tudi z občasnimi padavinami; možne bodo tudi plohe in kakšna nevihta. Pihal bo zmeren jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA