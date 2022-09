Nedelja, 25. septembra 2022

V noči se bodo pojavljale znatne do obilne padavine; vmes bodo tudi nevihte, ki bodo najverjetnejše na območju med Predalpami in obalo, kjer bo sprva pihal jugo in nato okrepljen jugozahodnik. Morje bo vzvalovano. Čez dan je napoved delno negotova: kaže na bolj spremenljivo vreme tudi z občasnimi padavinami. Še bodo možne plohe in kakšna nevihta; pihal bo zmeren jugozahodnik.

Danes bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami. Več dežja bo na zahodu in jugu države, kjer bodo tudi nevihte z nalivi.

Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA