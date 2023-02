Nedelja, 26. februarja 2023

Na obalnem območju bo oblačno vreme, pihala bo močna burja. Na Kraški planoti in v Trstu bo burja lahko zelo močna. V nižinskem pasu in v hribih bo pretežno oblačno vreme, pihal bo okrepljen severovzhodnik, lahko močan v visokogorju. Možne bodo krajevne padavine, ki bodo vsekakor verjetnejše na obali in na vzhodu. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 300-400 m. Ohladilo se bo.

Danes bodo padavine oslabele in v večjem delu Slovenije ponehale. Čez dan se bo ponekod v zahodni Sloveniji prehodno delno zjasnilo, v južni in jugovzhodni Sloveniji pa bo občasno še naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, burja na Primorskem se bo popoldne še nekoliko okrepila.

Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA