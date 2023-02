Nedelja, 26. februarja 2023

Na obalnem območju bo oblačno vreme in pihala bo močna burja. Na Kraški planoti in v Trstu bo burja lahko zelo močna. V nižinskem pasu in v hribih bo pretežno oblačno vreme, pihal bo okrepljen severovzhodnik, lahko močan v visokogorju. Možne bodo krajevne padavine, ki bodo vsekakor verjetnejše na obali in na vzhodu. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 300-400 m. Ohladilo se bo.

Že ponoči se bo meja sneženja spustila do nižin. Na Primorskem bo jutri zapihala močna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA