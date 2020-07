Nedelja, 26. julija 2020

Plitvo ciklonsko območje se umika nad osrednji Balkan. V višinah priteka k nam s severnimi vetrovi še razmeroma vlažen zrak.

Danes bo spremenljivo oblačno. Od popoldneva se bodo v hribih pojavljale padavine in kakšna nevihta, ki se bo morda premaknila tudi v nižine. Pihal bo zmorec.

Povečini bo sončno, predvsem v gorskem svetu lahko popoldne ali zvečer nastane kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER