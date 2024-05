Nedelja, 26. maja 2024

V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno vreme. V hribovitem svetu bo v glavnem rahlo oblačno. Od popoldneva ali večera bo na obali zapihala šibka burja.

Spremenljivo bo do pretežno oblačno, s pogostejšimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Več sonca in suhega vremena bo na Primorskem, kjer bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.