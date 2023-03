Nedelja, 26. marca 2023

Dopoldne bo spremenljivo do rahlo pooblačeno, tekom dneva se bo pooblačilo, še zlasti v hribih, kjer bodo možne padavine. Proti večeru in ponoči bodo padavine obilnejše, ponekod so pričakovane plohe. Meja sneženja bo nad 1000 m. Ob obali bo pihal zmerni zmorec, v hribih pa zmerni jugozahodnik.

Precej jasno bo z nekaj megle po nižinah. Dopoldne se bo od zahoda pooblačilo. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldne bodo ponekod na zahodu že rahle padavine, ki se bodo zvečer okrepile in zajele vso Slovenijo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA