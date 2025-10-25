Nedelja, 26. oktobra 2025

Napoved je še delno negotova. Dopoldne bo verjetno pretežno oblačno vreme. Možne so padavine in kaka nevihta na vzhodu ter na obali, zlasti na Tržaškem. Zvečer se bo od zahoda delno razjasnilo. Zapihala bo zmerna burja.

Jutri zjutraj bodo predvsem v južni polovici Slovenije možne občasne krajevne padavine. Drugod bo delno jasno, zjutraj bo po nižinah možna megla. Popoldan in zvečer bodo padavine zajele večji del države, zapihal bo severni veter.