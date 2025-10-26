Nedelja, 26. oktobra 2025

Nad severno polovico Evrope je obsežno ciklonsko območje, v višinah pa se nad večjim delom Evrope zadržuje razmeroma hladen zrak. Nad naše kraje doteka z vetrovi zahodnih smeri občasno vlažna in nekoliko toplejša zračna masa.

Dopoldne bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. Od popoldneva bo oblačnost naraščala in povsod po deželi se bodo lahko razvile plohe in tudi nevihte, ki bodo sprva verjetnejše v hribih in nato tudi proti obali. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Popoldan in zvečer bodo nato krajevne padavine od severa prehodno zajele vso državo, zapihal bo severni veter. Na Primorskem lahko tudi zagrmi.