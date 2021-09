Nedelja, 26. septembra 2021

Nad Alpami, Balkanom in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi zahodnimi do jugozahodnimi vetrovi doteka k nam topel in v nižjih zračnih plasteh nekoliko bolj vlažen zrak.

Vremenske razmere so še nejasne. Po vsej verjetnosti bo v nižinskem pasu ter do Predalp prevladovalo oblačno vreme; v Karniji in na obalnem območju bo spremenljivo, na območju Trbiža pa rahlo oblačno. Nad 2000 m bo povsod jasno vreme z zmernim jugozahodnim vetrom, precej toplo bo.

Povečini bo sončno, na Primorskem in Notranjskem pa pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Proti večeru bodo na zahodu nastale posamezne plohe ali nevihte, ki bodo postopoma zajele tudi osrednjo Slovenijo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER