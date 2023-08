Nedelja, 27. avgusta 2023

Območje visokega zračnega tlaka nad južno Evropo še vztraja. Hladna fronta, povezana s ciklonom nad Skandinavijo, se počasi pomika proti Alpam.

Na obalnem območju bo prevladovalo jasno vreme; pihali bodo zmerni morski vetrovi. V nižinskem pasu bo zmerno oblačno in soparno. V hribovitem svetu bo spremenljivo, v višinah bo pihal zmeren jugozahodnik; od popoldneva bo možna kakšna ploha in nevihta.

Pretežno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Proti večeru v severozahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 30 do 35, v alpskih dolinah okoli 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA