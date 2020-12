Nad Skandinavijo in Britanskim otočjem je območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska motnja valovi čez zahodno in srednjo Evropo severno od Alp, hladna fronta je nad zahodno Evropo. Nad naše kraje doteka z jugozahodnimi vetrovi topel in vlažen zrak.

Danes dopoldne bo precej jasno, zjutraj bo temperatura pod ničlo. Popoldne se bo od zahoda pooblačilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER