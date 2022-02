Nedelja, 27. februarja 2022

Nad osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje, nad srednjo Evropo pa se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam hladen in nekoliko bolj suh zrak.

Večinoma bo jasno in suho. Pihala bo burja, predvsem ob obali s sunki do 100 km na uro. Tudi v višjih legah bo zapihalo.

Na zahodu bo delno jasno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo lahko občasno rahlo snežilo ali rahlo deževalo. Še bo hladno in vetrovno.

Jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do -5, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 4 do 7, ob morju do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER