Nedelja, 27. julija 2025

Nad severnim Jadranom je ciklonsko območje. Vremenska fronta bo dopoldne prešla Slovenijo, v noči na nedeljo pa nas bo prešla še višinska kaplja hladnega zraka. Od juga k nam doteka še razmeroma topel in vlažen zrak.

Ponoči in dopoldne bodo na obali in v nižini možni nalivi in nevihte. Nekatere nevihte modo močnejše. Popoldne se bodo v hribih lahko pojavljale padavine in nevihte, ki bodo prizadele tudi ostala območja. Zvečer bo lahko obilno deževalo.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v vzhodni polovici Slovenije.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.