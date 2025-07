Ponoči bodo na obali in v nižini možni nalivi in nevihte. Čez dan bo oblačno. Popoldne in zvečer bodo povsod spet možni nalivi in nevihte.

Jutri dopoldne in popoldne bodo ob nevihtah nastajali krajevni nalivi.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.