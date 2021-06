Nedelja, 27. junija 2021

Hladna fronta se je pomaknila nad vzhodno Evropo, za njo se je nad srednjo Evropo zgradilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s severovzhodnimi vetrovi doteka hladnejši in bolj vlažen zrak.

Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno, od popoldneva se bo v hribovitem svetu pooblačilo z možnimi plohami in kakšno nevihto. V nižinskem pasu in na obali bo še jasno, ob morju bo pihal zmorec, po nižinah bo vroče.

Sončno bo, popoldne na severu ni izključena kakšna nevihta.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER