Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno, od popoldneva se bo v hribovitem svetu pooblačilo z možnimi plohami in kakšno nevihto. V nižinskem pasu in na obali bo še jasno, ob morju bo pihal zmorec, po nižinah bo vroče.

Jutri bo dokaj sončno, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER