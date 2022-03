Nedelja, 27. marca 2022

Jasno do rahlo oblačno bo. V spodnji nižini in na obali bo možna nekoliko povečana koprenasta oblačnost, pihali bodo krajevni vetrovi, popoldne lahko okrepljen zmorec. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2300 m. V nižinskem pasu in v alpskih dolinah bodo dnevne temperature sorazmerno visoke. Zvečer se bo na meji z Venetom lahko pojavljala megla.

Jutri se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER