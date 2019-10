Nedelja, 27. oktobra 2019

Prevladovalo bo lepo jasno vreme. Temperature bodo precej nad dolgoletnim povprečjem, zlasti najvišje dnevne. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Proti večeru se bo stopnja vlažnosti povečala, možne bodo meglice ali megla, zlasti v spodnji nižini.

Ponoči bo jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER