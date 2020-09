Zjutraj bo spremenljivo do pretežno oblačno, možen bo dež in lahko kakšna ploha. Možne pa bodo tudi razjasnitve. Od popoldneva bo oblačnost naraščala in padavine se bodo okrepile. Od večera se bo na obali okrepila burja.

Danes bo sprva delno jasno. Popoldne se bo od juga pooblačilo, proti večeru bo začelo deževati.

Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER