Nedelja, 28. avgusta 2022

Nad severnim Jadranom je plitvo območje nizkega zračnega tlaka. S šibkimi vetrovi južnih smeri nad naše kraje doteka vlažen in topel zrak.

Povsod po deželi se bo pojavljala spremenljiva oblačnost. Ponoči in nato spet popoldne ali zvečer bodo možne plohe in krajevne nevihte. Dopoldne bo vreme lepše z delnimi razjasnitvami. Vročina bo nekoliko popustila.

Spremenljivo oblačno bo, zjutraj in dopoldne bodo v zahodni polovici Slovenije možne posamezne plohe in nevihte. Sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale tudi drugod.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA