V glavnem bo pretežno jasno vreme; ob morju bo pihala zmerna burja.

Pretežno jasno bo, zjutraj in dopoldne bo predvsem na jugovzhodu nekaj nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo slabela.

Jutranje temperature bodo od -6 do 1, na Primorskem do okoli 5, najvišje dnevne od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER