Nedelja, 28. januarja 2024

Povsod po deželi bo vreme v glavnem jasno. Ničta izoterma se bo proti večeru dvignila do okoli 2700 metrov. V spodnjih plasteh ozračja se bodo pojavljali temperaturni obrati. V spodnji nižini bodo ponoči lahko nastajale meglice ali megla, zlasti ob meji z Venetom.

Danes bo jasno z jutranjo meglo po nižinah.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 5 do 10, na Goriškem in ob morju do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.