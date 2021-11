Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost s krajevnimi padavinami. V hribih bo snežilo do nadmorske višine okoli 500 m. Popoldne bodo predvsem ob morju in po nižinah možne tudi posamezne nevihte z občasnim sneženjem do bolj nizkih nadmorskih višin.

Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Ob močnejših padavinah lahko sneži do nižin.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER