Nedelja, 28. novembra 2021

Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje z več manjšimi središči. Nad naše kraje doteka v višinah z vetrovi južnih smeri prehodno toplejši zrak.

Dopoldne bo oblačno s padavinami. Ponekod se bo meja sneženja spustila do 500-700 m n. v. Sredi dneva in popoldne se bo občasno rahlo zjasnilo. Proti večeru so po nižinah in ob morju pričakovane obilne plohe in nevihte. Ni izključeno, da se bo meja sneženja spustila vse do nižine. Ob morju bo pihal zmerni veter z juga.

Sprva bo oblačno s padavinami. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne. Predvsem v bližini morja ni izključena kakšna nevihta. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER