Nedelja, 29. avgusta 2021

Vremenska fronta se zadržuje nad severnim Balkanom. Nad srednjo Evropo se v višinah krepi jedro hladnega zraka. S severovzhodnimi vetrovi k nam doteka razmeroma svež in precej vlažen zrak.

Prisotna bo spremenljiva oblačnost, več sončnega vremena bo na obalnem območju, več oblakov pa v hribovitem svetu tudi z možnimi rahlimi padavinami. V predalpskem pasu bo možna kakšna popoldanska nevihta.

Spremenljivo bo, na vzhodu bo sprva pretežno oblačno. Predvsem popoldne bodo možne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER