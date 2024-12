Povsod po deželi bo pretežno jasno vreme. V hribih se bo pojavljal temperaturni obrat, ničta izoterma bo na višini okrog 2600 m. Temperaturno kolebanje po nižinah bo izrazito.

Danes bo pretežno jasno. Zjutraj po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 5 do 9, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.