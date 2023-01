Nedelja, 29. januarja 2023

Povsod po deželi bo v glavnem prevladovalo spremenljivo vreme; sredi dneva se bo verjetno delno razjasnilo. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja. Na območju Trbiža se bo verjetno še zadrževala nizka oblačnost in meglice.

Danes bo v zahodnih in severozahodnih krajih sončno vreme. Drugod bo sprva nizka oblačnost, ki se bo popoldne postopno razkrajala, najdlje bo vztrajala v južni in jugovzhodni Sloveniji. Burja na Primorskem bo do večera ponehala.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, v nekaterih alpskih dolinah do -9, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA