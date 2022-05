Nedelja, 29. maja 2022

Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla severni Balkan. Za njo od vzhoda v spodnjih plasteh ozračja k nam doteka vlažen in hladnejši zrak.

Pretežno oblačno bo z možnimi krajevnimi padavinami, ki bodo verjetnejše v gorah. Proti večeru se bo začelo jasniti. Pihala bo zmerna burja, ki bo v popoldanskih urah slabela, temperature pa se bodo še nižale.

Danes bo oblačno, občasno bo še deževalo. Popoldne se bo na Primorskem delno razjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 9 do 14, na Primorskem do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA