Nedelja, 29. marca 2020

Dopoldne bo prevladovalo zmerno oblačno vreme, popoldne pa se bo v hribovitem svetu delno pooblačilo. Zvečer se bo oblačnost na vseh območjih povečala, predvsem v hribih bodo lahko že možne padavine; nad 1200 m kot sneg. Meja sneženja se bo nato spuščala.

Danes bo sprva deloma jasno, popoldne pa bo oblačnost postopno naraščala. Nastalo bo nekaj krajevnih ploh.

Jutranje temperature bodo od -1 do 4, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 12 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER