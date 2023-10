Nedelja, 29. oktobra 2023

Po nižinah in v območju Trbiža bo pretežno oblačno, v Predalpah in v Karniji bo oblačnost ojačena; ob morju bo spremenljivo, plimovanje bo visoko še zlasti dopoldne. Proti večeru bo možen rahel lokalen dež. Po nižinah in v kotlinah bo ponekod pričakovana megla. Temperature so za ta čas še vedno visoke. Napoved je negotova.

Na vzhodu bo pretežno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla. V zahodni in južni Sloveniji bo predvsem popoldne in zvečer občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 17 do 21, na severozahodu okoli 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA