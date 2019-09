Nedelja, 29. septembra 2019

Povsod po deželi bo oblačno vreme, v Predalpah in na vzhodnem pasu bo v glavnem oblačnost gostejša; pojavljale se bodo občasne rahle padavine. V nižinskem pasu bodo možne meglice. Ob morju bo popoldne zapihal južni do jugovzhodni veter. V visokogorju in na območju Trbiža bo vreme lahko lepše.

Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo razjasnilo. Več oblačnosti bo ostalo v Posočju, kjer bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER