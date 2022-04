Nedelja, 3. aprila 2022

Nad severnim Sredozemljem, delom srednje in vzhodne Evrope je območje nizkega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se zadržuje vremenska fronta. V spodnjih plasteh ozračja od vzhoda doteka k nam hladnejši in še vedno vlažen zrak.

Oblačno bo. Dopoldne se bodo pojavljale zmerne padavine, nad okoli 700 V glavnem bo prisotna spremenljiva oblačnost. V hribovitem svetu bo oblačnost gostejša in ponekod se bodo popoldne pojavljale rahle padavine.

Pretežno oblačno bo. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo dopoldne še pihala šibka burja. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal severni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER