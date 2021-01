Nedelja, 3. januarja 2021

Ponoči in zjutraj bo prevladovalo oblačno vreme z rahlimi krajevnimi padavinami, ob morju bo možna kakšna ploha. V hribih bo meja sneženja na okoli 600-900 m. Popoldne bo več spremenljivosti, možne pa bodo tudi obširnejše razjasnitve. Pojavljale se bodo meglice.

Danes bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe.

Jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER