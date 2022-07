Nedelja, 3. julija 2022

Jasno bo in vroče. V hribovitem svetu bo popoldne lahko nastajala kopasta oblačnost in v notranjih predelih proti Cadoreju in Comelicu bo možna tudi kakšna posamezna nevihta. Na obalnem območju bo dopoldne pihal burin nato pa morski veter, lahko tudi bolj okrepljene jakosti.

Pretežno jasno bo, sprva ponekod v vzhodni Sloveniji zmerno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem dopoldne še šibka burja

Jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 29 do 34, na Goriškem in v Vipavski dolini do 36 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA