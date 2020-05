Nedelja, 3. maja 2020

Danes dopoldne bo prevladovalo jasno vreme. Popoldne se bo nekoliko pooblačilo. Ob obali bo pihala zmerna burja.

Precej sončno bo. Dopoldne bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, a verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. Na severovzhodu Slovenije bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem dopoldne šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER