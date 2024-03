Nedelja, 3. marca 2024

Razvoj vremena je še delno negotov: do popoldneva kaže na nestanovitno vreme s spremenljivo oblačnostjo in tudi s plohami, ki bodo verjetnejše od obale do Predalp. Zvečer dodatno poslabšanje z obširnimi padavinami, ki bodo lahko znatne. Meja sneženja bo na nadmorski višini nad okoli 1200 – 1600 m. Ob morju bo pihal zmeren jugo, v visokogorju pa zmeren do okrepljen jugovzhodnik.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.