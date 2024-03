Nedelja, 3. marca 2024

Prevladovalo bo pretežno oblačno vreme. Čez dan se bodo od obale do Predalp verjetno pojavljale rahlo do zmerne občasne padavine, ki pa se bodo od popoldneva ali večera nato širile proti hribovitem svetu. V notranjosti alpskega sveta bo meja sneženja nad okoli 1200 – 1500 m, v Predalpah pa nad 1400 – 1700 m. Na obalnem območju in v visokogorju bo pihal zmeren južni do jugovzhodni veter.

V zahodni polovici države bo spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, možne bodo manjše krajevne padavine. Na vzhodu bo povečini sončno. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 11 do 17, v severozahodni Sloveniji okoli 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.