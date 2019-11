Nedelja, 3. novembra 2019

Oblačno bo, obilne padavine bodo zajele celo deželo, še zlasti v predalpskem svetu. Možne bodo tudi kratkotrajne nevihte z močnimi nalivi v nižinskem pasu. Popoldne se bo lahko vreme na obali in po nižinah trenutno izboljšalo. Ob morju bo pihal zmeren veter z juga.

V severovzhodnih krajih bo spremenljivo, drugod pretežno oblačno s pogostimi padavinami, ki bodo močnejše v zahodni Sloveniji. V bližini morja bo popoldne in zvečer lahko tudi zagrmelo. Pihal bo veter južnih smeri, ob morju jugo.

Jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 15 do 20, v alpskih dolinah okoli 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER