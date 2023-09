Nedelja, 3. septembra 2023

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme, prisotna bo občasna visoka in tanka koprenasta oblačnost. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Topleje bo.

Povečini bo sončno z nekaj jutranje megle. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v severni in vzhodni Sloveniji se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju do 18, najvišje dneve od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA