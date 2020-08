Nedelja, 30. avgusta 2020

Pretežno oblačno bo z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami, predvsem v hribih v dopoldanskih urah. Popoldne bodo verjetne plohe in nevihte tudi v nižinah. Pihal bo veter z juga, proti večeru pa jugozahodnik. V večernih urah se bo vreme nekoliko izboljšalo.

Danes bo na zahodu pretežno oblačno, drugod bo še delno jasno. Padavine in nevihte se bodo od zahoda postopno širile proti vzhodu. Možna bodo krajevna neurja. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo.

Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 24, najvišje dnevne od 20 do 26, ob morju in na vzhodu do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER