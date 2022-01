Nedelja, 30. januarja 2022

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo prehodno slabi. Severno od Alp se proti vzhodu pomika topla fronta. Od severa k nam v višinah doteka toplejši in vlažen zrak.

Po celi deželi bo prevladovalo jasno vreme; v visokogorju bo pihal zmeren severozahodnik, ki bo lahko občasno okrepljene jakosti. V nižinskem pasu in na obali bodo vetrovi šibki in stopnja vlažnosti bo precej visoka.

Pretežno jasno bo. Predvsem na severovzhodu bo pihal severni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, najvišje dnevne od 8 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER