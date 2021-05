Nedelja, 30. maja 2021

Hladen in vlažen zrak se iznad srednje Evrope pomika proti Sloveniji in bo popoldne pri nas povzročal nestanovitno vreme z občasnim dežjem.

Zmerno do spremenljivo oblačno bo; ob morju bo pihala zmerna do okrepljena burja.

Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER