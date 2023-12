Nedelja, 31. decembra 2023

Nad južno Evropo in Sredozemljem vztraja območje visokega zračnega tlaka. Cikloni in vremenske fronte potujejo proti vzhodu severno od Alp. Od jugozahoda doteka k nam topel in razmeroma vlažen zrak.

Oblačno bo z možnimi meglicami. Čez dan bo občasno rahlo deževalo, bolj verjetno na vzhodu in bo rahlo snežilo nad 1300-1500 m. Od večera bodo na zahodu in ob obali, kjer bo pihal okrepljen južni veter, prisotne zmerne padavine. Na vzhodu dežele in v Julijskih Predalpah bodo padavine obilne. V Predalpah in na območju Trbiža bo snežilo na 1300-1500 m, v Karniji in proti Cadoreju pa na 1000 m. V drugem delu noči se bo meja sneženja spustila do okoli 800 m.

Danes se bo povsod postopno pooblačilo, najpozneje na severovzhodu države. Ponekod v zahodnih krajih bo že dopoldne rahlo deževalo, proti večeru pa se bodo padavine okrepile in v noči na ponedeljek zajele večji del Slovenije. Krepil se bo jugozahodni veter, ob morju zvečer jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na severu do -3, najvišje dnevne od 9 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.