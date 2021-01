Nedelja, 31. januarja 2021

Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje. Zahodno Evropo in zahodno Sredozemlje je dosegla nova vremenska motnja. Pred njo priteka v višinah k nam z vetrovi zahodnih smeri prehodno nekoliko toplejši zrak.

Dopoldne se bodo pojavljale znatne padavine. V hribovitem svetu bo zmerno snežilo v Alpah, močno pa v Predalpah. Meja sneženja bo med 800 in 400 m nadmorske višine. Ob obali bo pihala močna burja, v nižinskem pasu pa zmerna. Od popoldneva bodo padavine ponehale, razjasnilo se bo od zahoda.

Danes bo oblačno. V notranjosti Slovenije bo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Padavine bodo popoldne od severa slabele. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Temperature bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju od 5 do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER