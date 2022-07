Nedelja, 31. julija 2022

Jasno do rahlo oblačno bo. Popoldne bo v hribih in na vzhodnem pasu nekaj plitve kopaste oblačnosti. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi in temperature bodo letnemu času primerne.

Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo nekaj več oblačnosti na vzhodu, kjer bo še pihal severni veter.

Jutranje temperature bodo od 9 do 16, ob morju do 18, najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in ob morju do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA