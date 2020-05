Nedelja, 31. maja 2020

Nad severno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam razmeroma hladen in občasno tudi bolj vlažen zrak.

Dopoldne bo prevladovalo bolj oblačno vreme, čez dan se bo delno razjasnilo, več sončnega vremena bo v nižinskem pasu in na obalnem območju. Popoldne bo v hribih možen dež, v nižinskem pasu in na obali pa bo lahko nastala kakšna posamezna ploha ali tudi nevihta. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo na Primorskem deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bo v severovzhodnih krajih občasno rahlo deževalo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER