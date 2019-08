Vreme bo stabilno z rahlo oblačnostjo. Popoldne bodo v hribih možne lokalne plohe. Pihal bo vetrič.

Večinoma sončno bo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 27, na Primorskem do 29 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER