Nedelja, 4. februarja 2024

Pretežno jasno do zmerno oblačno bo; v visokogorju bo prisotna visoka in tanka koprenasta oblačnost. V spodnji nižini in na zahodni obali se bosta ponoči in zjutraj lahko pojavljala megla ali nizka oblačnost. V visokogorju bo sorazmerno toplo za ta čas z ničto izotermo na nadmorski višini nad 2500 m.

Danes bo predvsem ob morju lahko občasno megleno ali pa bo nizka oblačnost. Drugod bo precej jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo največ na severovzhodu.

Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.